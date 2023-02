Zwei Männer durch brennende Gasheizung verletzt

Durch den Rauch einer brennenden Gasheizung sind zwei Männer im oberfränkischen Bad Rodach verletzt worden.

Sie kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Nachbar hatte am Samstagnachmittag Polizei und Feuerwehr gerufen, nachdem er einen lauten Knall gehört hatte. Im gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus bemerkte er zudem Rauch. Ein weiterer Nachbar rettete einen 76-Jährigen aus dem qualmenden Keller des Gebäudes. Der Mann hatte wahrscheinlich die Heizung falsch bedient und so das Feuer verursacht. Der Retter und der 76-Jährige erlitten eine Rauchvergiftung. Das Feuer zerstörte die Gasheizung, Wasserrohre platzten. Der Sachschaden wurde auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

(dpa)