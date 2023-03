Zweijähriger schaltet Herdplatte an: Vater verletzt

Ein Zweijähriger hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Oberfranken eine Herdplatte in einem Haus eingeschaltet und damit einen Küchenbrand ausgelöst.

Sein 34 Jahre alter Vater wurde bei dem Feuer bei Küps (Landkreis Kronach) schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch die Herdplatte geriet ein dort stehendes elektronisches Gerät in Brand. Bei einem Löschversuch zog sich der 34-Jährige schwere Handverletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

(dpa)