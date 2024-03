13-Jähriger soll Dach von Haus angezündet haben

Nach dem Brand eines leer stehenden Gebäudes in Oberfranken hat die Polizei einen 13-Jährigen als Verdächtigen ermittelt.

Warum der Bub das Feuer in dem Haus in Hirschaid (Landkreis Bamberg) gelegt haben könnte, sei bislang unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der 13-Jährige sei wegen seines Alters nicht strafmündig. Rechtliche Folgen drohen ihm demnach wegen der Tat also nicht.

Bei dem Brand war am Freitag nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Ein Passant hatte den Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Das Dachgeschoss des Hauses sei ausgebrannt und galt als einsturzgefährdet.

(dpa)