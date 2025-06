Feuer in Medlingen brennt Bauernhof nieder: Dutzende Rinder sterben

In Medlingen (Landkreis Dillingen an der Donau) hat es in der Nacht auf Donnerstag, gegen 3.15 Uhr, einen Brand auf einem Bauernhof gegeben. Dabei sind laut Informationen der Polizei dutzende Rinder gestorben. Der Kuhstall des landwirtschaftlichen Betriebs stand zwischenzeitlich in Vollbrand und brannte dann komplett nieder, wie ein Polizeisprecher mitteilte. „Es sind zwischen 30 und 40 Tiere gestorben, aber wie viele genau ist noch unklar“, sagte der Sprecher.

Brand in Kuhstall: Manche Rinder vor Feuer gerettet

Manche Rinder konnten demnach rechtzeitig befreit werden. Warum das Feuer in der Nacht zum Donnerstag ausbrach, sei bislang nicht geklärt. Der entstandene Schaden belaufe sich auf eine hohe sechsstellige Summe.

Fünf Feuerwehren aus dem Umkreis Medlingens rückten zum Einsatz aus. Die Nachlöscharbeiten dauern am Donnerstagmorgen noch an. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Jährlich verbrennt eine Vielzahl an Tieren auf landwirtschaftlichen Betrieben. Erst vor wenigen Tagen ereignete sich ein ganz ähnlicher Brand in Penzberg, auch dabei kamen Tiere ums Leben. (mit dpa)