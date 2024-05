Ausstellungsfahrzeug abgebrannt - über 100.000 Euro Schaden

In München ist in der Nacht zum Mittwoch ein Ausstellungsfahrzeug abgebrannt.

Die Limousine mit Elektroantrieb erlitt einen Totalschaden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto und einem Podest, auf dem es stand, auf über 100.000 Euro. Das Auto war am Rande des Westparks in der Nähe der dortigen Sporthalle ausgestellt, die von einem Hersteller gesponsert wird.

Zur Brandursache gab es zunächst keine näheren Informationen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

(dpa)