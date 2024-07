Brennende Wäschecontainer: Hinweise auf Brandstiftung

Nach einem Brand vor einer Wäscherei in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. «Wir haben konkrete Hinweise darauf», sagte heute ein Polizeisprecher. Er äußerte sich aber nicht dazu, welche Spuren gefunden wurden. In der Nacht zum Montag waren mehrere Wäschecontainer in Brand geraten. Von etwa 20 bis 30 Containern standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte etwa 15 in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Auch die Außenwand des Hauses wurde demnach durch das Feuer angegriffen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 80.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

