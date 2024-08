Dachstuhlbrand in Wohngebiet - sechsstelliger Schaden

Bei einem Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus in Markt Rettenbach (Landkreis Unterallgäu) ist ein geschätzter Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Verletzte habe es keine gegeben, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk (THW) den Brand am Freitagnachmittag. Die Kripo übernahm die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache.

