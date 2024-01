Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Oberbayern

Drei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Oberbayern leicht verletzt worden.

Die Brandursache war laut Polizei zunächst noch unklar. Der Sachschaden soll ersten Schätzungen zufolge bei rund 200.000 Euro liegen, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte.

In der Nacht auf Freitag erreichten die Einsatzkräfte mehrere Mitteilungen über den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Erding. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und verhinderte so, dass die Flammen auf weitere Gebäude übergreifen. Eine 53-Jährige, ihre 51-jährige Nachbarin und deren 16 Jahre alte Tochter kamen ins Krankenhaus. Mehrere der übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses mussten ebenfalls vorübergehend ihre Wohnung verlassen.

(dpa)