Einsatz dauert an wegen Feuer in Industriegebiet bei Neu-Ulm

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen.

Der Brand in einer Gießerei in Nersingen bei Neu-Ulm ist am Donnerstagmorgen zunächst nicht vollständig gelöscht gewesen.

Die Feuerwehr sei weiter im Einsatz, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Zentrum des Brandes glimme noch, für die Umgebung bestehe jedoch keine Gefahr. Um weitere Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen zu können, müsse der Brand vollständig gelöscht sein. Das Feuer war am Mittwoch ausgebrochen. Es verletzte nach Angaben der Polizei fünf Menschen. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, dass womöglich Natriumverbindungen nass geworden seien und sich daraufhin erhitzt hätten. Weil Natrium auf diese Weise mit Wasser reagiere, musste das Feuer mit trockenem Löschpulver und Sand gelöscht werden. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. (dpa)

