Brand: Flammen im Schlossrestaurant Neuschwanstein

Flammen im Schlossrestaurant Neuschwanstein

Am späten Abend rückt die Feuerwehr zur Schlossschänke aus. Der Brandherd ist schnell gefunden.
Von dpa
    Der Feuerwehreinsatz war nach rund einer Stunde beendet. (Symbolbild)
    Der Feuerwehreinsatz war nach rund einer Stunde beendet. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Im Restaurant am Schloss Neuschwanstein hat es gebrannt. Das Feuer sei am Freitagabend in einem Schrank ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden sei «überschaubar». Verletzt worden sei niemand. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Man gehe aber nicht davon aus, dass er vorsätzlich gelegt wurde, sagte der Sprecher. Die Flammen waren demnach rund 50 Minuten nach Alarmierung gelöscht. Weitere Informationen gab es in der Nacht zunächst nicht.

