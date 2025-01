Haus wird durch Explosion zerstört - ein Schwerverletzter

Nach der kompletten Zerstörung eines Hauses im Landkreis Pfaffenhofen durch eine Explosion ermittelt die Polizei weiter. Der Fall liege inzwischen bei der Kripo Ingolstadt, sagte ein Polizeisprecher. Ein 69-Jähriger war demnach mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik für Brandverletzungen geflogen worden.

Am Samstagabend gab es in dem Ort Reichertshofen einen «heftigen Knall», wie es in einer Pressemitteilung hieß. Anschließend stand das Einfamilienhaus in Flammen. Das bereits eingestürzte Gebäude sei zu dem Zeitpunkt schon völlig zerstört gewesen. Mehrere Anrufer berichteten den Angaben zufolge beim Notruf über eine Druckwelle und wackelnde Fenster. Mehr als hundert Einsatzkräfte rückten nach der Alarmierung umgehend aus.

Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, wie es weiter hieß. Der schwer verletzte Bewohner wurde vor Ort erstversorgt und dann in die Klinik geflogen. Zwar wohnte noch der Sohn des Mannes in dem Haus, der zu dem Zeitpunkt aber nicht in dem Gebäude gewesen sei, so der Pressesprecher.

Zur Explosionsursache und dem entstandenen Schaden konnten die Ermittler vorerst nichts sagen. Ob der angrenzende Stall ebenfalls beschädigt wurde, müsse noch geklärt werden.