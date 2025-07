Immenser Schaden nach Großbrand auf Unterallgäuer Hof - Rauchsäule war weithin zu sehen

Großbrand auf einem Hof im Unterallgäu: In einer Futterhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens war am Samstagmittag ein Feuer ausgebrochen.

Zahlreiche Feuerwehrleute sind vermutlich noch bis in die Nacht im Einsatz, um Glutnester zu löschen. Das bestätigt uns ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Das Grundstück war weiträumig abgesperrt, berichtet unser Fotograf vor Ort. Die Rauchsäule war so weit zu sehen, dass Zeugen sogar Brände im Legau meldeten, so der Polizeisprecher.

Brand auf Unterallgäuer Hof - sind Tiere betroffen?

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei seien bislang keine Tiere zu Schaden gekommen. Informationen über Verletzte gebe es ebenfalls bisher nicht. Die Brandursache sei noch vollkommen unklar, seit etwa 13 Uhr ermittelt Kripo. Die Polizei geht nach einer ersten Schätzung von einem Schaden von über einer Million Euro aus.

Weitere Informationen folgen.

Icon Vergrößern Auf einem Hof im Unterallgäuer Bad Grönenbach war am Samstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Fritz Pavlon Icon Schließen Schließen Auf einem Hof im Unterallgäuer Bad Grönenbach war am Samstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Fritz Pavlon

Große Brände im Unterallgäu 2025

Anfang des Jahres hatten mehrere Großbrände die Einsatzkräfte im Unterallgäu auf Trab gehalten. In mehreren Fällen entstand hoher Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

So hatten auch zwei Wohnungsbrände in Boos und Memmingen die Feuerwehren beschäftigt. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Das war in der jüngeren Vergangenheit aber leider nicht immer so. Mithilfe der Polizei haben wir eine Auswahl der folgenschwersten Großbrände der vergangenen Jahre in der Region zusammengestellt. Unsere Übersicht lesen Sie hier.

