Brand im Allgäu

14:27 Uhr

Brand mit zwei Toten in Ronsberg: Einsatz war körperlich und psychisch belastend

Plus Zwei Bewohner kommen bei einem Großbrand in Ronsberg ums Leben. Die Einsatzkräfte werden psychologisch betreut. Die Spurensuche am Tag danach läuft weiter.

Von Stefanie Gronostay

Wie eine offene Wunde klafft die Brandruine im Ortsteil Neuenried in Ronsberg (Kreis Ostallgäu). Auch am Sonntagvormittag, viele Stunden nach dem Brand, steigen noch kleine Rauchwolken zwischen den verkohlten Balken auf. Von der einstigen Sennerei im Ostallgäu ist nur noch ein nacktes Gerüst übrig geblieben. Was auf den ersten Blick wie Schnee aussieht, ist Löschwasser und -schaum, der an der Unglücksstelle liegt. Zwei Personen sind hier bei einem Großbrand ums Leben gekommen.

