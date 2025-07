Blitzeinschlag in Aurach-Weinberg: Scheune brennt komplett nieder

Ein starkes Gewitter ist am Mittwochabend über den Landkreis Ansbach gezogen. Über der Gemeinde Aurach, im Ortsteil Weinberg, traf währenddessen ein Blitz eine Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens. Ein Brand entstand – und verursachte erheblichen Schaden.

Brand in Aurach (Landkreis Ansbach): Scheune brennt komplett nieder

Eine Vielzahl an Feuerwehren rückte gegen 20 Uhr zur Scheune aus, berichten lokale Medien und die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Scheune bereits in Flammen. Dennoch konnten sie ein Übergreifen des Brandes auf Nachbargebäude und das Wohnhaus verhindern. Die Anwohner hatten sich selbstständig ins Freie begeben. Letztlich brannte das Gebäude komplett nieder, sagte ein Sprecher der Polizei noch am Abend.

Keine Verletzten bei Scheunenbrand in Aurach-Weinberg

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Nach Angaben von Anwohner zufolge, soll die Erde im Bereich des Blitzeinschlags regelrecht gebebt haben, berichtet die FLZ.

Den Schaden schätzte der Sprecher der Polizei auf eine Summe im sechsstelligen Bereich. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken ist das Feuer mittlerweile abgelöscht. Obwohl klar ist, dass der Brand durch einen Blitz verursacht wurde, hat die Ansbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Tragische Unfälle geschehen im Landkreis Ansbach in letzter Zeit immer wieder. So ist jüngst ein 47-jähriger Mann in Ansbach in eine Stanzmaschien geraten und dabei ums Leben gekommen. Die Trockenheit in diesem Sommer hat zudem kürzlich zu einem kuriosen Waldbrand im Landkreis Ansbach geführt.