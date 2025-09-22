Hoher Schaden bei Feuer in Breitenbrunn

In der Nacht auf Montag hat in Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu ein Gebäude gebrannt. Das bestätigte die Polizei gegenüber unserer Redaktion. Das Feuer soll gegen 1.20 Uhr in einem Haus im Ortsteil Hohenschlau ausgebrochen sein. Das Gebäude wurde ehemals landwirtschaftlich genutzt und gerade renoviert, hieß es bei der Polizei weiter. Bei dem Feuer gab es keine Verletzten. 180 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Der Sachschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Brand in Breitenbrunn: Einsatz zog sich mehrere Stunden

Die Freiwillige Feuerwehr Bedernau schreibt in einem Instagram-Post: „Als wir eingetroffen sind, hatte sich das Feuer von einem Anbau bereits auf den Dachstuhl des gesamten Gebäudes ausgeweitet.“ Zudem gab es eine weitere Herausforderung: „Die Wasserversorgung gestaltete sich schwierig: Über mehrere hundert Meter mussten Schlauchleitungen verlegt werden, um genügend Löschwasser an die Brandstelle zu bringen.“ Die Feuerwehr betont außerdem, wie lange der Einsatz gedauert habe: Erst nach sieben Stunden konnten die Helfer erst wieder ins Feuerwehrgerätehaus einrücken.

Bei dem Brand waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Bedernau auch die Feuerwehren aus Breitenbrunn, Loppenhausen, Babenhausen, Erkheim, Pfaffenhausen, Arlesried, Unterrieden, Schlegelsberg, Schöneberg und Dietershofen.

Tragischer Unfall in Bedernau: 24-Jähriger stirbt

Erst wenige Stunden danach kam es zu einem tragischen Unfall in der Unterallgäuer Gemeinde: Ein 24-Jähriger kam nahe des Ortsteils Bedernau mit dem Auto von der Straße ab und starb. Das teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Obwohl Zeugen bereits mit der Reanimation begonnen hatten, erlag der junge Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, heißt es in der Mitteilung.