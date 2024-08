Brand in der JVA Memmingen: Viele Verletzte - Feuer wohl von Häftling gelegt

In Memmingen hat es gestern am Donnerstag (8.8.2024) einen Brand in der JVA gegeben. Das Feuer loderte am Vormittag in einer Häftlingszelle der Justizvollzugsanstalt in der Gaswerkstraße. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Rauch, der aus der Gefängniszelle nach außen drang.

Sofort kamen weitere Beamte der JVA Memmingen zur Hilfe. Ihnen gelang es laut Mitteilung, das Feuer schnell zu löschen und den Insassen aus dem Raum zu bringen. Der 27-jährige Gefangene wurde durch Rauchgase verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell gehen die Ermittler der Polizei davon aus, dass der Mann den Brand in der Zelle selbst und vorsätzlich gelegt hatte.

Durch die starke Rauchentwicklung wurde ein weiterer Insasse der JVA Memmingen in einer anderen Zelle leicht verletzt.

Brand in der JVA Memmingen: über ein Dutzend verletzte Beamte

Von den eingesetzten Bediensteten verletzten sich über ein Dutzend Menschen durch die Rauchgase, teilt die Polizei heute mit. Teilweise wurde sie in Krankenhäusern untersucht, zogen sich aber nach aktuellem Ermittlungsstand keine schwerwiegenden Verletzungen zu.

Eine Evakuierung des Gefängnisses in Memmingen war nicht notwendig. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden, heißt es abschließend.

Auch im Kemptener Gefängnis gab es schon Feuer in einer Zelle

Im Kemptener Gefängnis hatte es im vergangenen Jahr ebenfalls einen Brand gegeben. Ein Häftling hatte in seiner Zelle Kleidungsstücke entzündet. Flammen beschädigten einen Sims und den Fensterrahmen. Der Mann musste sich wegen schwerer Brandstiftung vor Gericht verantworten, kam aber mit dem Urteil glimpflich davon.

Die Memminger Justizvollzugsanstalt war zuletzt beim Hochwasser Anfang Juni 2024 in den Schlagzeilen. Teile des Gefängnisses drohten, überflutet zu werden - die Anstalt wurde evakuiert. 105 Inhaftierte der JVA Memmingen mussten vorübergehend in andere Gefängnisse gebracht werden.