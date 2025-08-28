Wohnungsbrand in Eggenfelden: Zwei Menschen gerettet, hoher Sachschaden

Am frühen Donnerstagmorgen brach in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) ein Wohnungsbrand aus. Gegen 4 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle über eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das erste Obergeschoss bereits in Vollbrand, wenig später griff das Feuer auch auf das zweite Stockwerk über. Das teilt die Polizei mit.

Brand in Eggenfelden: Zwei Männer aus brennendem Wohnhaus gerettet

Im Haus befanden sich zwei 45-jährige Bewohner, die durch die Hilferufe eines der beiden Männer auf den Brand aufmerksam wurden. Mit Unterstützung von Ersthelfern konnte einer der Bewohner aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Beide Männer konnten das Haus rechtzeitig verlassen, einer von ihnen wurde vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ersthelfer blieben unverletzt.

Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand im Landkreis Rottal-Inn

Die Feuerwehren aus Eggenfelden, Gern und Huldessen konnten den Brand schließlich löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren bis mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen und Brandermittler werden den Ort genauer untersuchen.