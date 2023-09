Hotelbrand im Landkreis Cham: 200 Menschen evakuiert

Am Montagabend ist in einem Hotel im oberpfälzischen Rimbach (Kreis Cham) ein Brand ausgebrochen. 200 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

In der Gemeinde Rimbach im oberpfälzischen Landkreis Cham ist am Montagabend gegen 19.30 Uhr in einem Hotel ein Feuer ausgebrochen. Rund 200 Menschen, darunter Gäste des Hotels "Bayerischer Hof" und Hotelangestellte, mussten in einer Notunterkunft in Sicherheit gebracht werden. Der Schaden geht in die Millionenhöhe.

Brand in Hotel in Rimbach: Schule dient als Notunterkunft

Weil sich die Notunterkunft in der Turnhalle einer nahegelegenen Schule befindet, fällt dort am heutigen Dienstag der Unterricht aus. Das Bayerische Rote Kreuz kümmert sich um die dort untergebrachten Menschen. Nur wenige Gäste konnten noch in der Nacht in das Hotel zurückkehren. Der größte Teil des Gebäudes war aufgrund des Rauchs nicht betretbar.

Ursache von Brand im Hotel "Bayerischer Hof" in Rimbach noch unklar

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in einem ehemaligen Billiardraum im Keller des Hotels aus und griff dann auf das Erdgeschoss über. Der Raum wurde aktuell als Abstellraum benutzt. Warum es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Im Laufe des Tages sollen dazu die Ermittlungen aufgenommen werden.

Sieben Menschen wurden leicht verletzt, darunter zwei Feuerwehrleute. Drei Personen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Rund 250 Einsatzkräfte der Feuer waren neben Notärzten und Rettungswagen vor Ort.

