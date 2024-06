Brand

vor 31 Min.

Dachstuhl brennt: Rauchwolke zieht über München

Im München ist am Montagmittag ein Dachstuhl in Brand geraten.

In München ist am Montagnachmittag ein Feuer in einem Dachstuhl ausgebrochen. Die schwarze Rauchwolke ist bereits von Weitem zu sehen.

Von Svenja Moller