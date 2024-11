Sechsstelliger Schaden nach Brand in Lagerhalle

Beim Brand einer Lagerhalle in Rohrdorf (Landkreis Rosenheim) ist ein Schaden von schätzungsweise mindestens 100.000 Euro entstanden. Zeugen hatten am Dienstagnachmittag eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge verständigte demnach den Eigentümer, der in der Halle gewesen sei und das Feuer zunächst nicht bemerkt habe. Die beiden hätten sich ins Freie gerettet.

Der Dachbereich sowie mehrere Geräte und Fahrzeuge wie ein Elektroboot standen in Flammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr bekämpfte den Angaben zufolge rund drei Stunden lang den Brand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Hinweise auf Brandstiftung habe es zunächst nicht gegeben.