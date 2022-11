Mehrere Verletzte bei Feuer in Recyclingbetrieb

Bei einem Brand in einem Recyclingbetrieb in Eitting wurden am Freitagvormittag mehrere Menschen verletzt. Das Feuer hat einen Millionenschaden angerichtet.

In einem Recyclingbetrieb in Eitting (Landkreis Erding) ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie der Merkur berichtet, wurden 13 Angestellte leicht verletzt, neun wurden in ein Krankenhaus gebracht. Sie erlitten vor allem Rauchvergiftungen, so ein Polizeisprecher. Das Feuer habe einen Millionenschaden angerichtet.

Feuer in Recyclingbetrieb in Eitting: 200 Einsatzkräfte vor Ort

Das Feuer war in einer Sortieranlage auf dem Gelände eines Kompostierwerks ausgebrochen und wurde am Freitagmorgen gemeldet, so die Polizei. Eine Lagerhalle des Betriebes stand zunächst in Vollbrand. Am späten Vormittag sei das Feuer unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht gewesen, sagte der Polizeisprecher. Etwa 200 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren den Angaben zufolge im Einsatz vor Ort, die Löscharbeiten dauerten an.

Die Halle ist vorerst nicht mehr nutzbar. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Laut Merkur haben die Polizei und die Kriminalpolizei Erding die Ermittlungen aufgenommen.