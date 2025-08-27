Brand in Stadtbergen: NINA-Warnapp warnt vor giftiger Rauchwolke

„Giftige Rauchwolke aufgrund eines Brandes“ meldet die Warnapp NINA am Mittwochabend in Stadtbergen, bei Augsburg. Grund dafür ist ein Brand in der Daimlerstraße im Industriegebiet der Stadt, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Anfrage unserer Redaktion mit. Dort sei ein Container in Brand geraten. Weil dieser für Löscharbeiten geöffnet wurde, stieg eine Rauchwolke auf, die anschließend vom Wind ins Augsburger Stadtgebiet geweht wurde.

Laut Angaben der Polizei wurden keine Personen verletzt und es besteht keine Gefahr, dass der Brand auf ein nahes Gebäude überspringt. Einsatzbeginn war um 17:30 Uhr.

Die NINA-Warnapp, die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, gibt als Handlungsempfehlung: „Meiden Sie das betroffene Gebiet. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab.“

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.