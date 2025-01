Rauchschwaden über der B12 - Flammen schlagen aus Scheune in Lindenberg

In Lindenberg nahe Buchloe läuft am Sonntagmorgen ein größerer Feuerwehreinsatz. Im Süden des Dorfes war ein Brand in einer landwirtschaftlich genutzten Scheune ausgebrochen. Darin sollen mehrere Geräte gelagert worden sein.

Brand in Lindenberg: Feuer und Rauch über der B12

Laut einem Polizeisprecher waren Feuer und Rauch weithin über die B12 zu sehen. Zahlreiche Autofahrer meldeten den Brand. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar. Den Schaden schätzt ein Sprecher bereits jetzt über 50.000 Euro.

Weitere Infos folgen.

(AZ)