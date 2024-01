Millionenschaden bei Brand eines Sägewerkes

Bei einem Feuer in einem Sägewerk in Niederbayern ist ein hoher Schaden entstanden.

Das Hauptgebäude des Betriebes in Postmünster (Landkreis Rottal-Inn) sei am Mittwoch in Vollbrand geraten und zerstört worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit und schätzte den Schaden auf einen niedrigen Millionenbetrag. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Nebengebäude konnten die Einsatzkräfte verhindern. Das Wohnhaus sei nicht gefährdet gewesen. Ein 54-jähriger Mann sei leicht verletzt worden. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

(dpa)