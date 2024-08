Nächtlicher Brand in Mehrfamilienhaus in München

:

München (dpa/lby) - In einem viergeschossigen Münchner Wohnhaus ist in den frühen Morgenstunden ein Kellerabteil ausgebrannt. Wegen erhöhter Kohlenmonoxidwerte mussten alle Bewohner das Haus verlassen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte der Mieter eines Nachbarhauses gegen 4.15 Uhr Rauch im Treppenhaus bemerkt. Die Feuerwehr fand dann «ein in Vollbrand stehendes Kellerabteil, welches als Hobbywerkstatt genutzt wurde». Die Bewohner kamen in einem Großraumrettungswagen unter, bis das giftige Kohlenmonoxid mit Lüftern aus dem Haus gedrückt war. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich bewegen. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.