Reisebus brennt auf A92 aus

Ein Reisebus ist auf der Autobahn 92 in Niederbayern ausgebrannt. An Bord war zum Zeitpunkt des Brandes lediglich der 65 Jahre alte Busfahrer, sagte ein Polizeisprecher. Dieser konnte sich am Montagabend bei Dingolfing (Landkreis Dingolfing-Landau) rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Als der Fahrer den Brand bemerkte, stellte er sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen ab. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Bus bereits in Vollbrand. Der Schaden soll rund 150.000 Euro betragen.