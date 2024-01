Weihnachtskerzen sorgen für Hausbrand: 200.000 Euro Schaden

Ein brennender Weihnachtsbaum hat eine Doppelhaushälfte in Gräfenberg (Landkreis Forchheim) zerstört und einen Schaden von geschätzt mindestens 200.000 Euro verursacht.

Die Bewohnerin konnte sich bei dem Feuer am Dienstag selbst in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Erste Ermittlungen ergaben, dass brennende Kerzen auf dem Weihnachtsbaum im Wohnzimmer den Brand verursacht haben. Das Feuer habe sich schnell ausgebreitet und die Doppelhaushälfte sei nicht mehr bewohnbar. Ob auch die andere Haushälfte Schäden davongetragen hat und inwiefern sie weiterhin bewohnbar ist, sollte noch geprüft werden.

(dpa)