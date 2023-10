Bergsteiger stürzt steiles Gelände hinab: Schwer verletzt

Ein 77-jähriger Bergsteiger ist in den Brandenberger Alpen in Tirol etwa 90 Meter weit ein steiles Grasgelände hinabgestürzt.

Der Senior war am Mittwochabend mit zwei Bekannten auf dem Feuerköpfl unterwegs, als er beim Abstieg aus bislang ungeklärter Ursache in einem Waldgelände in Langkampfen stürzte, wie die Tiroler Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach stürzte der Mann zunächst auf einer erdigen, mit Wurzeln durchsetzten Stelle und fiel dann über die Wegabgrenzung. Nach etwa 90 Metern blieb der Österreicher bewusstlos liegen.

Eine Begleiterin setzte den Notruf ab, während der andere Begleiter zu dem 77-Jährigem hinabstieg, um Erste Hilfe zu leisten. Rettungskräfte bargen den Schwerverletzten mit einem Tau. Er wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)