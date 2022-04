Brandstiftung

vor 45 Min.

250.000 Euro Schaden nach Blitzer-Brand: Verdächtige gefasst

Drei Männer haben in Oberbayern mutmaßlich Blitzer in Brand gesetzt und so einen Schaden von mehr als 250.000 Euro verursacht.

Nach mehreren Wochen hätten Ermittler die Tatverdächtigen im Alter von 20, 21 und 23 Jahren nun gefunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Männer hatten demnach im Februar im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zwei Blitzerstationen, sogenannte Blitzeranhänger, angezündet - zunächst in Lenggries und dann in Greiling. Wie und warum es zu den Bränden kam, sagte der Polizeisprecher nicht. Die Männer seien geständig und müssten sich wegen Verdachts auf Brandstiftung verantworten. 1. Mitteilung der Polizei

2. Mitteilung der Polizei © dpa-infocom, dpa:220401-99-757938/2 (dpa)

Themen folgen