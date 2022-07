Junger Feuerwehrmann soll Brandstifter sein

Seit Ende Mai hatte es in Schöllkrippen im Landkreis Aschaffenburg mehrmals gebrannt. Nun wurde ein Feuerwehrmann festgenommen. Er soll die Brände gelegt haben.

Am Sonntagabend ist in Schöllkrippen, im Landkreis Aschaffenburg ein junger Mann von der Polizei festgenommen worden, nachdem in einem Mehrfamilienhaus in dem Ortsteil Schneppenbach ein Feuer ausgebrochen war. Das Feuer war vermutlich vorsätzlich gelegt worden.

Keiner der Bewohner des Hauses wurde verletzt, allerdings beläuft sich der Sachschaden auf über 100.000 Euro. Der verdächtige Jugendliche, der selbst Mitglied der Jugendfeuerwehr sein soll, wurde in Tatortnähe gefasst.

Gegen den jungen Feuerwehrmann sei am Montag vom Amtsgericht ein Haftbefehl aufgrund des dringenden Verdachts der Brandstiftung und der schweren Brandstiftung erlassen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Seit Ende Mai hatte es in Schneppenbach bereits mehrfach wohl nach Brandstiftungen gebrannt.

(mit dpa)