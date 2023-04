Mann soll Brände in Haus gelegt haben - familiäre Verbindung

Die Polizei im unterfränkischen Niederwerrn (Landkreis Schweinfurt) hat einen Mann wegen des Verdachts festgenommen, in einem Wohnhaus an zwei Tagen zwei Brände gelegt zu haben.

Eine Frau erlitt dabei leichte Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 57 Jahre alte Tatverdächte wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Ihm werden schwere Brandstiftung und ein versuchtes Tötungsdelikt zur Last gelegt.

Die Feuerwehr brachte den ersten Brand am Montag laut Polizeiangaben schnell unter Kontrolle. Am Dienstag brannte es dann erneut. Bei dem Feuer im Dachstuhl erlitt eine Bewohnerin eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurde durch das Klingeln eines Zeugen auf den Brand aufmerksam und konnte sich den Angaben zufolge noch rechtzeitig aus dem brennenden Haus retten. Sie wurde danach in einem Krankenhaus behandelt.

Zwischen dem 57-Jährigen und der Frau gebe es eine familiäre Verbindung, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann habe zeitweise in dem Dreifamilienhaus gewohnt. Nähere Angaben machte die Sprecherin zunächst nicht. Auch zu einem möglichen Motiv äußerte sie sich nicht. Das Gebäude ist laut Polizei derzeit nicht bewohnbar.

(dpa)