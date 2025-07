Frau fällt in Feuer für Stockbrot und verletzt sich

Beim Stockbrot machen ist eine Frau im Landkreis Roth in ein Feuer gefallen und hat sich mittelschwere Brandverletzungen zugezogen. Die 43-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Die Mutter wollte demnach am Mittwoch mit ihren Kindern in Hilpoltstein Stockbrot zubereiten. Dabei sei sie aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt und in das Feuer gefallen. Familienangehörige leisteten laut Polizeiangaben Erste Hilfe.