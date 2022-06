1500 Pilger starten zur Fußwallfahrt nach Altötting

Nach der Corona-Pandemie haben sich in diesem Jahr wieder Pilger aus Regensburg zur Fußwallfahrt nach Altötting aufgemacht.

Etwa 1500 Gläubige seien am Morgen losgezogen, sagte Pilgerführer Bernhard Meiler am Donnerstag. Das Motto lautet dieses Mal "Unter Deinen Schutz und Schirm". Bischof Rudolf Voderholzer habe den Teilnehmern Segensworte mit auf den Weg gegeben.

Nach ihrem 111 Kilometer langen Marsch wollen die Pilger am Samstag gegen 9.30 Uhr an der Gnadenkapelle in Altötting ankommen. Um 10.30 Uhr ist ein Pilgergottesdienst in der St.-Anna-Basilika vorgesehen. Bischof Voderholzer will die letzte der neun Etappen wieder gemeinsam mit den Gläubigen gehen und beten.

Im vergangenen Jahr hatte es aufgrund der Pandemie eine alternative Wallfahrt gegeben, bei der der Bischof gemeinsam mit Meiler ebenfalls die letzte Etappe zu Fuß nach Altötting pilgerte - viele Gläubige hatten ihre Anliegen auf Zettel geschrieben, die der Bischof in einem Rucksack mit sich trug.

In den Jahren vor der Pandemie hatten sich mehrere Tausend Gläubige an der Regensburger Fußwallfahrt beteiligt, um in dem weltweit bekannten oberbayerischen Wallfahrtsort Altötting zu beten.

(dpa)