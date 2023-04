Fränkin Eva Brockmann tritt zur Wahl an

Zur Wahl der neuen Deutschen Weinkönigin stellt sich auch die 65.

fränkische Weinhoheit Eva Brockmann. Die Kandidatin aus Haibach (Landkreis Aschaffenburg) freut sich sehr, die Winzer und das Weinbaugebiet Franken vertreten zu können. Brockmann werde die Region "würdig und charmant vertreten", sagte Artur Steinmann, der Präsident des Fränkischen Weinbauverbands.

Die Krönung der nächsten drei Weinhoheiten - eine Königin und zwei Prinzessinnen - wird am 29. September in Neustadt an der Weinstraße stattfinden. Die Deutsche Weinkönigin vertritt die bundesweite Winzerwirtschaft ein Jahr lang.

(dpa)