Briefe ans Christkind: Weihnachtspostamt eröffnet

Bayerns einziges Weihnachtspostamt im unterfränkischen Himmelstadt ist am ersten Adventssonntag eröffnet worden.

Bis Heiligabend rechnen die Veranstalter mit 70.000 Briefen, die von Kindern an das Christkind oder den Weihnachtsmann geschrieben werden. Ehrenamtliche Helfer beantworten die Post. Mehrere tausend Wunschzettel waren schon vor der offiziellen Eröffnung eingegangen.

Sonne und Schnee sorgten für die passende adventliche Stimmung, wie die ehrenamtliche Leiterin des Weihnachtspostamts, Rosemarie Schotte, am Sonntag sagte.

In Himmelstadt (Landkreis Main-Spessart) befindet sich eine von mehreren sogenannten Weihnachtspostfilialen in Deutschland. Als Antwort bekommen die Mädchen und Buben ein standardisiertes Schreiben, insofern der Absender des Wunschzettels bekannt ist. Bei besonders eindrücklichen Wunschzetteln oder Bitten schreibt "das Christkind" einen persönlichen Brief zurück.

Wer Antwort vom Christkind haben möchte, sollte seinen Brief "An das Christkind, Kirchplatz 3, 97267 Himmelstadt" adressieren.

(dpa)