Die Osterbrunnen sind wieder frisch verziert

Ostern naht - und in der ganzen Fränkischen Schweiz werden aus einfachen Dorfbrunnen oder Wasserstellen kunterbunte Ausflugsziele. Die Osterbrunnen-Saison beginnt.

Mit farbenfrohen Eiern verwandeln sich einfache Dorfbrunnen in bunte Attraktionen: Die Osterbrunnen-Saison hat begonnen. Als besonders groß und beeindruckend gilt der Osterbrunnen in Bieberbach, einem Ortsteil von Egloffstein (Landkreis Forchheim). Nach Angaben der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz schaffte er es im Jahr 2000 mit 11.108 bemalten Eiern ins Guinness-Buch der Weltrekorde. Jedes Jahr finden sich zahlreiche Freiwillige des Tourismusvereins Egloffstein zusammen und schmücken den Wasserspeicher in der Dorfmitte mit bunt bemalten Eiern und Tannenzweigen.

Auf dem Marktplatz in Heiligenstadt (Landkreis Bamberg) gibt es einen weiteren sehr bekannten Osterbrunnen. Die Fränkische Schweiz gilt als Ursprung dieses österlichen Brauchs. Gänzlich geklärt ist seine ursprüngliche Bedeutung nicht. Historiker vermuten, dass die Menschen in den wasserarmen Regionen des Fränkischen Jura dem Wasser eine besondere Bedeutung als lebensnotwendige Ressource beimaßen.

Die Eier und Zweige werden meist in Form einer Krone an die Brunnen angebracht, deshalb spricht man von der "Osterkrone". Meist wird am oder kurz vor dem Palmsonntag - dem Sonntag vor Ostern - mit dem Schmücken begonnen. Etwa zwei Wochen nach dem Osterfest werden die Eier und Nadelzweige wieder von den Brunnen entfernt.

Inzwischen sind Osterbrunnen in weiten Teilen Süddeutschlands verbreitet, teils gibt es sie auch in Mittel- und Ostdeutschland. In verschiedenen Bundesländern, darunter Bayern, Hessen, Sachsen und Thüringen, bieten Reiseveranstalter Bustouren zu besonders reich verzierten Osterbrunnen in verschiedenen Dörfern an. Bei derartigen Touren durch die Fränkische Schweiz darf der Bieberbacher Brunnen meist nicht fehlen.

