Brauchtum

vor 2 Min.

Diese Frau hat die bayerische Tracht nach Norddeutschland gebracht

Plus Nicht nur auf der Wiesn und dem Plärrer werden fesche Trachten zur Schau getragen, auch im Norden sind Dirndl und Lederhose immer beliebter. Bloß bei den Trends, da hinken sie droben hinterher.

Von Irmengard Gnau

"O‘zapft is!" heißt es am 22. September wieder – aber nicht auf der Münchner Theresienwiese (da fließt die erste Maß Bier heuer nämlich schon am 16. September), sondern im Festzelt am Albersloher Weg in Münster. Dort beginnt das Münsteraner Oktoberfest, eine der größten und Bewertungen zufolge gelungensten Oktoberfestkopien nördlich der Donau. Bei den im Zelt gesprochenen Dialekten werden sich Münchner und Münsteraner Oktoberfest sicherlich unterscheiden, in einem anderen Punkt aber kaum: Wer in Nordrhein-Westfalen auf den Bänken schunkelt, trägt meistens ebenso bayerische Trachten – und damit hat Mechthild Bettmer-Liebermann ziemlich viel zu tun.

In ihrem Laden in der Bahnhofstraße von Ahaus hängen die farbenfrohen Dirndl zu Dutzenden an den Kleiderstangen. Die 40.000-Einwohner-Stadt liegt im westlichen Münsterland unweit der Grenze zu den Niederlanden. Dennoch kann man sich hier vorkommen wie im bayerischen Oberland, zumindest was die Auswahl an Trachten angeht. Die aktuellen Dirndl-Modelle der Saison gibt es ebenso wie klassische Muster, Schürzen in verschiedenen Farben und Längen, Blusen, Lederhosen, Hemden, Samtwesten, Strümpfe und Haferlschuhe, dazu Kindertrachten, ausgewählte Accessoires und Trachtenschmuck, das meiste neu, einige Stücke aus zweiter Hand. "Alles individuell kombinierbar", präsentiert Bettmer-Liebermann stolz ihr Sortiment.

