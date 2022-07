Brauchtum

vor 19 Min.

Kaltenberger Ritterturnier beginnt mit Gauklernacht

Eine Lanze zerbirst in der Arena des Ritterturniers beim Zweikampf.

Eine Zeitreise ins Mittelalter erleben die Besucher der Kaltenberger Ritterspiele in Oberbayern. An drei Wochenenden wird in dem Ort musiziert, gespielt und gefeiert.