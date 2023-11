Nürnberger Christkind isst zu Weihnachten Spargel

Das neue Nürnberger Christkind, Nelli Lunkenheimer, isst an Weihnachten immer Spargel.

"Es ist halt nicht so typisch, aber bei uns ist das so", sagte die 17-Jährige am Donnerstag in Nürnberg. Sie habe eine große Familie mit vielen Cousinen und Cousins, mit denen sie sich bei ihrem Opa treffe. Das Schönste sei, wenn alle Kinder nach dem Essen nach oben gehen und auf das Christkind warten, bis ein Glöckchen klingele. "Dann rennen wir immer alle runter und dann leuchtet der Weihnachtsbaum."

Eine Jury hatte die Schülerin kürzlich zum neuen Nürnberger Christkind gewählt. Ihre Amtszeit geht zwei Jahre.

(dpa)