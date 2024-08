Tausende Zuschauer beim Rosstag in Rottach-Egern erwartet

Tausende Zuschauer werden bei gutem Wetter am Sonntag (12.00 Uhr) zum traditionellen Umzug beim Rosstag in Rottach-Egern am Tegernsee erwartet. Rund 200 festlich geschmückte Rösser ziehen dabei durch den Ort im Landkreis Miesbach.

Kutschen, Chaisen, Landauer und andere historische Wagen und prächtige Brauereigespanne werden dazu erwartet. Rösser und Reiter marschieren dann durch den Ortsteil Ellmau, wo an einem freien Altar Pferde und ihre Reiter für das kommende Jahr ihren Segen erhalten sollen. Danach ziehen die Gespanne zum Festplatz. Trachtengruppen und Blaskapellen auch aus dem Tirol und Südtirol begleiten den Zug.

Der Rosstag hatte vor mehr als 50 Jahren auf Initiative des Pferdeliebhabers Thomas Böck unter dem Motto «d'Fuhrleut kemman z'amm» das erste Mal stattgefunden. Seit seinem Tod 2007 veranstaltet die Gemeinde den Rosstag.