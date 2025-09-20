Tracht, aber auch ungewöhnliche Outfits

Oktoberfest - oder doch Fasching? Neben den vorherrschenden traditionellen Trachten-Outfits Dirndl und Lederhosen waren zum Eröffnungstag der Wiesn in München auch ungewöhnliche Kleidungsstücke zu sehen. So trug eine Gruppe englischer Touristen zwar Lederhosen, aber einer auch ein Dirndl-ähnliches Kleid und einen Hut mit angehängten Zöpfen. Ein anderer Wiesn-Gast hatte sich als Bierkönig verkleidet - und ein Besucher aus Nashville (USA) kombinierte Lederhosen mit einem knallbunten Hemd.

Wiesngäste aus den USA. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine Gruppe Touristen auf dem Oktoberfest. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa