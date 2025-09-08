Brennendes Auto auf der A8 Richtung München: Das müssen Autofahrer wissen

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen am Sonntagmorgen auf der A8 Stuttgart in Richtung München besonders Rücksicht geben: Zwischen Zumarshausen und Adelsried brennt derzeit ein PKW. Das berichteten Bayerninfo.de und rt1 übereinstimmend. Das hat mehrere Konsequenzen für Verkehrsteilnehmende:

Brennender PKW auf der A8 zwischen Zusmarshausen und Adelsried: Mehrere Fahrstreifen gesperrt

Demnach sind derzeit sowohl der rechte, als auch der mittlere Fahrstreifen auf einer Länge von etwa 9,3 Kilometern gesperrt. Dadurch kann es zu Verzögerungen des Verkehrsflusses kommen. Zudem müssen Verkehrsteilnehmende in der Umgebung des brennenden Wagens aufmerksam fahren: Durch die Rauchentwicklung kommt es zu Sichtbehinderungen auf der Strecke.

Erst vor wenigen Tagen war ein brennender PKW auf der A8, weshalb zwei Fahrspuren von der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt waren.



Wieso das Auto brennt und ob derzeit Einsatzkräfte von Feuerwehr oder Polizei vor Ort sind, ist derzeit nicht bekannt.