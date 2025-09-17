Der erste Durchbruch beim Brennerbasistunnel ist geschafft

Durchbruch ist ein schönes Wort, es wird meist als Metapher, im übertragenen Sinn, verwendet. An diesem Donnerstag wird am Brennerpass tatsächlich ein Durchbruch gefeiert. Seit Beginn der Arbeiten zum Brennerbasistunnel im Jahr 2007 haben sich die Grabungen von italienischer und österreichischer Seite unter dem Alpenhauptkamm erstmals erreicht, ein Durchstich ist gelungen. Es handelt sich um einen 57 Kilometer langen Wartungstunnel, der unterhalb der beiden Hauptröhren für die geplante Eisenbahn-Strecke verläuft.

Der Brennerbasistunnel ist eines der größten Verkehrsprojekte der Europäischen Union (EU), weshalb zum Festakt italienische, österreichische und europäische Spitzenpolitikerinnen und -politiker erwartet werden. Unter anderem haben sich Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker sowie EU-Verkehrskommissar Apostolos Tsitsikostas angekündigt.

Der Brennerbasistunnel soll die viel befahrene Autobahn entlasten

Der Brennerbasistunnel gilt als verkehrspolitisches Schlüsselprojekt mit dem Ziel, die von jährlich etwa 2,4 Millionen Lastwagen und rund 15 Millionen Autos befahrene Brennerautobahn zu entlasten, den Waren- und Personenverkehr zu beschleunigen und umweltverträglicher zu machen. In Deutschland wird allerdings noch gestritten, auf welchen Gleisen die Züge eines Tages in Richtung Brenner rollen werden.

Stand heute wird der Brennerbasistunnel im Jahr 2032 fertig. Dann sollen die Güter nur noch per Eisenbahn über die Alpen transportiert werden. Auch der Personenverkehr zwischen München und Verona soll eines Tages über den Tunnel abgewickelt werden. Heute dauert die Fahrt zwischen Innsbruck und Franzensfeste 80 Minuten, in Zukunft sollen es gerade einmal 25 Minuten sein. Die Güterzüge können wegen der geringeren Steigungen im Tunnel in Zukunft länger und schwerer sein und werden die 55 Kilometer lange Strecke in nur 35 Minuten zurücklegen können. Italien und Österreich finanzieren das etwa zehn Milliarden Euro teure Projekt zusammen, die EU subventioniert.

Soweit die attraktive Idee. Doch die Anbindung an den Tunnel stellt etwa in Bayern ein großes Problem dar. Anwohnerinnen, Anwohner und Bürgerinitiativen protestieren gegen den Ausbau einer Trasse, die an Rosenheim vorbei bis nach Kufstein reicht und zu mehr als 60 Prozent aus Tunneln bestehen soll. Der Bundestag soll bald über das Milliarden-Projekt Brenner-Nordzulauf entscheiden. Jene Tunnel könnten erst in den frühen 2040er Jahren fertiggestellt werden und verschlingen weitere Milliarden. Die Frage, auf welchen Gleisen die Züge eines Tages von München bis zum Brennerbasistunnel rollen, ist demnach bis heute nicht geklärt.

In Bayern protestieren Bürgerinnen und Bürger gegen die Tunnelanbindung. Foto: Uwe Lein/dpa

In Rom teilt man diese Sorgen nicht. Ministerpräsidentin Meloni ist an den rund 1000 am Projekt beteiligten italienischen Firmen gelegen und sie selbst kann sich am Brenner als effiziente Politikerin inszenieren. Der Tunnel werde zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Italiens beitragen, heißt es. Im Oktober wird Meloni drei Jahre im Amt sein, die Rechtsaußenpolitikerin hat ihre Koalition weiterhin gut im Griff. Der Brenner-Durchbruch wirft da noch ein bisschen mehr Glanz auf Melonis politisches Momentum.

Dabei ist nicht zu vergessen, dass der Brenner auch ein Zankapfel zwischen Italien und Österreich ist. Das Land Tirol hat zum Schutz der eigenen Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen Antitransitmaßnahmen ergriffen, die den Lkw-Verkehr einschränken. Dagegen läuft vor allem der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini Sturm, auch er wird am Donnerstag am Brenner erwartet. Italien ging sogar so weit, Österreich wegen der Antitransitmaßnahmen vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Ein Urteil steht noch aus.

Bei der Eröffnung am Brenner treffen die Streithähne aufeinander

Mit der Klage wolle er „mit der österreichischen Arroganz Schluss machen“ und die Rechtssicherheit für die europäischen Spediteure wiederherstellen, behauptete Salvini, Chef der rechtspopulistischen Lega. Die Österreicher seien keine Umweltschützer, sondern vielmehr Umweltverschmutzer durch schädliche illegale Fahrverbote, so seine Argumentation.

Die EU-Kommission hatte Italien bei seinen Beschwerden recht gegeben. Einige der Maßnahmen der Tiroler Landesregierung würden den freien Warenverkehr einschränken. Nun werden sich die Streithähne bei der Feierstunde begegnen. Ihr Konflikt wird erst definitiv beigelegt sein, wenn der Brennerbasistunnel fertiggestellt ist. Das kann noch dauern. Ursprünglich war die Eröffnung für 2028 geplant, vor vier Jahren hieß es dann, der Tunnel werde frühestens 2032 eröffnet.