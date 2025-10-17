Brücke für Eichhörnchen? Diese bayerischen Städte setzen auf besonderen Artenschutz

Dank einer Art Brücke sollen künftig Eichhörnchen und andere kleine Nagetiere für sie gefährliche Stellen in bayerischen Städten meistern können, um so dem tragischen Unfalltod mit einem Auto zu entgehen. Denn nach Zahlen des Bund Naturschutz (BUND) sterben jährlich im Straßenverkehr rund eine Viertelmillion Wildtiere wie Rehe und Wildschweine und eine nicht näher zu bestimmende Zahl an kleineren Tieren. Die tödliche Gefahr für diese besteht gerade im Fall des Eichhörnchens, wenn die sonst zu überwindenden Abstände zwischen beispielsweise Bäumen zu groß ist. Wo sie nicht von Baum zu Baum springen können bleibe oft nur der Weg über die Straße. Sogenannte Eichhörnchenbrücken sollen Abhilfe schaffen.

Eichhörnchenbrücken sollen Artenschutz stärken

Die Brücken sind dickere Seile, die in entsprechender Höhe montiert werden, wie der Bund Naturschutz in Bayern (BN) erklärt. Im Rahmen ihres Projekts „Eichhörnchen in Bayern“ wollen sie potenzielle Gefahrenstellen für die Tiere ausfindig machen und dort, wo es sinnvoll erscheint, solche Brücken installieren. Denn die Projektverantwortlichen betonten auch: Die Brücken seien zwar ein „sehr einfacher und wirksamer“ Schutz für die Nagetiere, würden aber eben nur solch kleinen Tieren helfen.

Entscheidend sei die richtige Standortwahl, demnach Bereiche, die von Eichhörnchen und Co. häufig frequentiert werden. In einer Höhe von sieben bis 15 Meter werden dann Seile an großen Bäumen gespannt, die üblicherweise für die Kronensicherung sowie in Hochseilgärten zum Einsatz kommen. Befinde sich ein Teil der Brücke im Schatten der Bäume, werde sie besser von den Tieren angenommen.

Diese Städte in Bayern setzen auf Eichhörnchenbrücken

Im Herbst seien die Tiere auf der Suche nach Nahrung viel unterwegs, entsprechend sei das Risiko größer für sie überfahren zu werden, meldet der BN. Schon im Jahr 2024 wurde die erste solcher Vorrichtungen im mittelfränkischen Zirndorf gespannt. Vorausgegangen seien Beobachtungen eines Bürgers, der Sorge trug, dass noch mehr Tiere an einer bestimmten Stelle im Stadtgebiet von Autos erfasst werden.

Seit dem Frühjahr 2025 hängen auch in Regensburg drei dieser Brücken, welche den Alleengürtel mit den umliegenden Parks verbinde, so der BN. Wildtierkameras würden überwachen, wie die Tiere das Seil annehmen. Einen Schritt weiter ist in der Sache die Stadt Kaufbeuren. Die im Vorjahr installierten Hilfen werden nachweislich benutzt, meldet die Stadt. Zu Tode gekommene Eichhörnchen müsse man dort im Grunde nicht mehr beklagen. Zum Vergleich: Im Frühjahr und Herbst seien es nach Angaben der Stadt sonst jeweils 15 tote Tiere gewesen.

Auch in Nürnberg gibt es die Querungshilfe mittlerweile, die mit 27 Metern zu den längeren Exemplaren zählen dürfte. Die Stadt hat eigenen Angaben nach zusammen mit dem BN und dem Bürgerverein Jobst-Erlenstegen ein „zukunftsweisendes Projekt“ beschlossen und umgesetzt, wie der BN-Ehrenvorsitzende Otto Heimbucher erklärt. Auch der Bürgervereinsvorsitzende Jörg Brunner ist sich sicher: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Initiative Wirkung gezeigt hat und nun Realität wird. Aus einer Idee im Stadtteil, trotz Ablehnung im ersten Anlauf, wird nun ein echtes Vorzeigeprojekt für den Artenschutz.“