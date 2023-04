Frauen müssen oft sehr lange auf eine Mammografie warten

Plus In Bayern gibt es erhebliche Wartzeiten bei der kurativen Mammografie. Sie erfolgt, wenn beispielsweise ein Verdacht auf Brustkrebs vorliegt. Notfälle werden aber eingeschoben.

Die Angst sitzt tief bei der 54-Jährigen. Das spürt man im Gespräch. 2018 bekam sie die Diagnose Brustkrebs. Die vielen schmerzhaften Begleiterscheinungen setzen ihr bis heute zu, erzählt sie. Unvorstellbar sei der Schock gewesen, als sie vor einigen Monaten wieder einen auffälligen Befund hatte. "Diesmal in der anderen Brust, in der rechten. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Diese Scheißangst, dass das wieder alles von vorn losgeht." Eine erste Mammografie gab zum Glück Entwarnung. Allerdings sollte sie aufgrund bestimmter Auffälligkeiten im Blut zeitnah noch einmal eine Mammografie machen und dafür hätte sie drei Monate warten müssen, erzählt sie, "das hätte ich aber nicht ausgehalten". Zum Glück werde sie jetzt dann eingeschoben.

Biggi Welter kennt das Problem langer Wartezeiten für einen Mammografie-Termin nur zu gut aus Gesprächen mit Betroffenen. Sie ist Vorstandsmitglied bei Mamazone, der Selbsthilfeinitiative von und für Brustkrebspatientinnen und Leiterin der Regionalgruppe Augsburg. "Mir berichten immer wieder sogar Frauen, die einen Verdacht auf ein Rezidiv haben, die also fürchten müssen, dass der Brustkrebs zurückgekehrt ist, dass sie wochenlang auf einen Termin warten müssen."