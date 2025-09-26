Junge stürzt am Bahnhof aufs Gleis – Lokführer leitet Notbremsung ein

Als am Mittwochmorgen ein Zug einfuhr, verlor ein 13-Jähriger am Bahnhof Kiefersfelden nahe der Grenze zu Österreich das Gleichgewicht und stürzte auf das Gleis. Der Lokführer konnte noch rechtzeitig die Notbremse betätigen, und der Junge wurde nur leicht verletzt. Die Bundespolizei warnt wegen dieses Vorfalls in einer Pressemitteilung davor, die Sicherheit im Bahnbereich „auf die leichte Schulter zu nehmen“.

Laut der Pressemitteilung gehen die Beamten der Bundespolizei „auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse davon aus, dass es sich hierbei um einen Unfall gehandelt hat“. Der 13-Jährige schaute am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr vom Bahnsteig-Rand aus in Richtung des von ihm erwarteten Regionalzugs. Als der Zug einfuhr, verlor der Junge offenbar das Gleichgewicht und stürzte vom Bahnsteig auf das Gleis.

Mit einer Notbremsung konnte der Lokführer Schlimmeres verhindern

Der 51-jährige Lokführer bemerkte den Sturz und konnte den Zug mit einer Notbremsung zum Stehen bringen, bevor der Zug den Jungen erfasste. Der 13-Jährige zog sich abgesehen von einigen Abschürfungen und Prellungen keine Verletzungen zu. Sicherheitshalber wurde er vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Kufsteiner Krankenhaus gebracht. Die Reisenden im Zug wurden durch den abrupten Bremsvorgang nicht verletzt.

Bundespolizei ermahnt: Ein Bahnsteig ist kein Spielplatz

Die Rosenheimer Bundespolizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um darauf hinzuweisen, dass vom Bahnbetrieb Gefahren ausgehen. Sie gibt dazu folgende Hinweise in der Pressemitteilung:

Ein Bahnsteig ist kein Spielplatz. Drängeln, Schubsen und Herumtoben sind am Bahnsteig fehl am Platz.

Die weiße Linie auf dem Bahnsteigboden markiert den Sicherheitsabstand zum Gleis, der bis zum Halt des Zuges nicht überschritten werden darf.

Dieser Sicherheitsbereich ist auch keine Abstellzone für Büchertaschen, Sportbeutel oder Gepäckstücke.

Vorfälle wie dieser kommen immer wieder vor. Am Hauptbahnhof München musste die Bundespolizei am vergangenen Dienstagabend einen betrunkenen Oktoberfest-Besucher von den Gleisen holen.