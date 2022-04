Buch

vor 47 Min.

"5000 Kilometer Freundschaft" erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Europareise

Torben Kroker hat seine Reise mit Carlos wochenlang geplant. Am Ende schafften sie es in ihrem Mercedes nach San Sebastián, wo der alte Mann mit 93 nochmals den Strand besuchte.

Plus Eines Tages fragt Carlos Schulz den jungen Nachbarn, ob er mit ihm durch Europa fahren will. Der winkt erst ab. Ein paar Monate später brechen sie doch auf – der eine 93, der andere 20 Jahre alt.

Von Sarah Ritschel

Samstagvormittags denkt er an Carlos. Vor genau elf Wochen, an einem Samstag also, hat Torben Kroker erfahren, dass sein alter Freund gestorben ist. Er wurde 95. „Ein schönes Alter“, würde man in Schwaben sagen. Torben Kroker vermisst ihn trotzdem. Wenn er an Carlos ´ Haus vorbeifährt, muss er aufpassen, dass er nicht gewohnheitsmäßig auf den Hof rollt. „Es gibt keine Person, mit der ich bisher so intensiv Zeit verbracht habe wie mit Carlos“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen