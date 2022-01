Fast zu Tode geprügelt: Martin Phillips langer Kampf für Gerechtigkeit

Plus Martin Philipp starb fast nach einem Angriff von Schlägern. Nun hat er seine Geschichte aufgeschrieben. Eine Erzählung über das Ringen mit dem Rechtssystem.

Martin Philipp lebt sein zweites Leben. Narben auf seinem Kopf trennen die Linie zwischen dem ersten und dem zweiten. Mit seinem Finger fährt er sich langsam über die Kopfhaut, „Plastikplatte“, sagt er und klopft sich anschließend auf den Schädel.