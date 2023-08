B12 bei Buchloe nach schwerem Verkehrsunfall mit vier Verletzten gesperrt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B12 bei Buchloe wurden in der Nacht auf Samstag vier Menschen teils schwer verletzt. Darunter waren zwei Kinder.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B12 bei Buchloe: In der Nacht auf Samstag gegen 0:50 Uhr kam es zu einer folgenschweren Kollision auf Höhe des Ortsteils Lindenberg, teilt die Polizei mit.

Ein 24-jähriger Fahranfänger aus Jengen fuhr demnach mit seinem BMW in Richtung A96, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei streifte er zunächst einen entgegenkommenden Audi eines 43-jährigen Kaufbeurers. Anschließend prallte er frontal auf das Auto einer vierköpfigen Familie aus Kissing. Der Motorraum des Opel fing Feuer und brannte aus. Der 38-jährige Vater, die 30-jährige Mutter und die fünf und zehn alten Kinder konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen.

Schwerer Unfall heute auf B12 bei Buchloe: Straße fünf Stunden gesperrt

Alle Unfallbeteiligten wurden leicht bis schwerverletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 40.000 Euro. An der Unfallstelle befanden sich neben den Ersthelfern etwa 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Buchloe, 15 Einsatzkräfte der FFW Jengen, sieben Rettungsfahrzeuge und mehrere Notärzte.

Ob der zum Unfallzeitpunkt starke Regenfall, der die Fahrbahn unter Wasser setzte und die eingeschränkte Sicht die Unfallursache war, kann derzeit nicht geklärt werden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger beauftragt, der zur Klärung der Unfallursache beitragen soll. Die B12 war im Bereich der Unfallstelle etwa fünf Stunden vollständig gesperrt.

Am Mittwoch hatte sich tödlicher Unfall bei Wiedergeltingen ereignet

Erst am Mittwoch war ein 83 Jahre alter Mann auf der A96 auf Höhe Wiedergeltingen in die falsche Richtung gefahren und beim Zusammenstoß mit entgegenkommenden Fahrzeugen tödlich verletzt worden. Den Rettungskräften - an der Unfallstelle waren die Feuerwehren Türkheim und Bad Wörishofen, das BRK sowie die Autobahnmeisterei Mindelheim im Einsatz - bot sich am Unfallort ein Bild des Schreckens: Der 83-Jährige Unfallverursacher starb noch an der Unfallstelle. Ein 32-jährige Autofahrer und ein 79-Jährige wurden schwer verletzt. Ist dieser Streckenabschnitt ein Unfallschwerpunkt für Geisterfahrer? Was Experten dazu sagen lesen Sie hier. (AZ)

