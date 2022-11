Wie geht es weiter mit Bürgergeld und Corona in Bayern?

Der bayerische Ministerrat hat in seiner Sitzung am Dienstagvormittag unter anderem über das geplante Bürgergeld und Energiehilfen diskutiert. Auch zu den Corona-Regeln gibt es erste Neuigkeiten.

Als "unsozial" bezeichnete Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) das geplante Bürgergeld. Bei der Sozialreform müsse dringen nachgebessert werden. In einer Sitzung hat der Ministerrat unter der Leitung von Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Dienstagvormittag nicht nur über das Bürgergeld, sonder auch über Energiehilfen und die Heimatenergie beraten. Die Ergebnisse haben Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU), Aiwanger und Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) bei einer Pressekonferenz vorgestellt.

Aiwanger: Bürgergeld ist "unsozial"

Nachdem der Bundestag in der vergangenen Woche über das Bürgergeld abgestimmt und dieses beschlossen hatte, war am Dienstag der Bundesrat am Zug. Dort wurde nicht die erforderliche Mehrheit erzielt. Demnach ist das Bürgergeld der Ampel-Koalition vorerst gestoppt. Damit kann die zum 1. Januar geplante Sozialreform vorerst nicht in Kraft treten. Wie zuvor angekündigt, verweigerten mehrere Landesregierungen unter Führung beziehungsweise mit Beteiligung der Union dem Vorhaben ihre Zustimmung. Jetzt landet das Vorhaben im Vermittlungsausschussürgergeld.

Aiwanger bezeichnete das Bürgergeld als "unzozial". Es führe zu einer Verknappung der Personalsituation in der Wirtschaft. Es gebe kaum noch Anreize eine minderqualifizierte Tätigkeit anzunehmen. Laut dem Wirtschaftsminister sei die geplante Sozialreform eine "Ohrfeige" für alle, die arbeiten gehen. Das Bürgergeld müsse dringend weiterentwickelt werden. Ein wichtiger Teil davon seien Sanktionen für Arbeitsunwillige.

Energiehilfen: Bei welchen Härtefällen muss Bayern helfen?

Der der zuvor geplanten Gasumlage sollen die Bürger in Deutschland eine Gaspreisbremse und eine Einmalzahlung im Dezember entlastet werden. Letztere soll als Überbrückung bis zur Gaspreisbremse dienen und wurde nun vom Bundesrat beschlossen.

Als zweite Stufe soll es von März 2023 bis mindestens April 2024 einen Preisdeckel geben. Dieser sieht vor, dass 80 Prozent des Gasverbrauchs bei einem Bruttopreis von zwölf Cent je Kilowattstunde (kWh) gedeckelt werden. Bei Fernwärme soll es für 80 Prozent des Verbrauchs einen Bruttopreis von 9,5 Cent je kWh geben. Benötigt man mehr, muss man dafür den vollen Marktpreis bezahlen.

Zusätzlich soll es Härtefallhilfen geben. Noch hat der Bund allerdings nicht entschieden, welche Härtefälle abgedeckt werden sollen. Darauf würde die bayerische Regierung nun warten. Erst danach könne entschieden werden, wo der Freistaat noch "nachbessern" müsse.

Wie Scharf bekanntgab, sollen auch die Tafeln in Bayern unterstützt werden. Eine Million Euro soll für die 174 Einrichtungen bereitgestellt werden.

Heimatenergie soll gestärkt werden

Auch über die Heimatenergien wurde beraten. Diese sollen gestärkt werden. Dafür soll der Ausbau beschleunigt werden, so Herrmann. Um diesen schnellstmöglich umzusetzen, sollen 100 zusätzliche Stellen in unterschiedlichen Verwaltungsbereichen entstehen.

Corona: Wie geht es mit Isolation und Maskenpflicht weiter?

Noch sind zwar nicht alle Details zu den neuen Corona-Regeln zwischen den einzelnen Ministerien abgestimmt – insbesondere was Schulen angeht – doch eine generelle Linie steht bereits fest. Statt einer Isolationspflicht für positiv Getestete sollen verpflichtende Schutzmaßnahmen gelten. Dazu zählen Betretungs- und Tätigkeitsverbote für Bereiche mit besonders vulnerablen Personengruppen für mindestens fünf Tage. Auch eine Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren gilt für positiv Getestete. Ausnahmen von der Maskenpflicht bestehen insbesondere im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, sowie in Innenräumen, in denen sich keine anderen Personen aufhalten.

Aktuell steht zudem die Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Diese gilt in Bayern vorerst noch bis zum 9. Dezember. Laut Aiwanger bestehe eine "gewisse Wahrscheinlichkeit", dass die Maskenpflicht im ÖPNV dann aufgehoben wird. "Wir werden bei gleichbleibender Infektionslage über die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr nachdenken", hatte Söder dem Münchner Merkur gesagt.